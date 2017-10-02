Кровавые посиделки в Мурманске закончились в больнице

В дежурную часть полиции Мурманска поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что из квартиры по улице Нахимова были госпитализированы двое граждан: 33-летняя женщина с телесными повреждениями в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, колото-резаной раны поясничной области, и 49-летний мужчина с различными телесными повреждениями. Травмы, причиненные женщине, врачи квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшую и установили, что ранения с применением ножа в качестве оружия ей были нанесены знакомым мужа, который находился у них в гостях. Между ней и знакомым произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений во время совместного распития спиртных напитков. Муж на момент конфликта находился в другой комнате.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В квартире находился муж потерпевшей. Он рассказал полицейским, что у него в гостях находился его знакомый. В какой-то момент он вышел из комнаты, а когда вернулся, увидел свою супругу, лежащую в крови. Знакомый набросился на него с ножом. Мужчина в целях необходимой самообороны нанёс знакомому несколько ударов по лицу и телу.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления находится в медучреждении. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.