Круглосуточную баню «Садко» - спортсменам!

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в ходе проведения проверки при обследовании здания Ледового дворца ГОУП «Учебно – спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурманской области установлено, что на территории здания расположена круглосуточная баня «Садко».

Помещение здания «Ледового дворца», где расположена баня, предоставлено руководителем предприятия индивидуальному предпринимателю за плату. Вместе с тем, в силу требований части 8 статьи 37 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ использование спортивных сооружений разрешается только для проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий.

Предоставление помещений в здании «Ледового дворца», включенного во Всероссийский реестр объектов спорта, для проведения мероприятий, не указанных в части 8 статьи 37 Федерального закона № 329-ФЗ, не основано на законе.

Таким образом, на базе восстановительного центра, который должен быть предусмотрен для спортсменов, индивидуальным предпринимателем в нарушение требований законодательства оказываются платные услуги по пользованию круглосуточной баней.

Согласно п. 3.8 Устава предприятия, утвержденного приказом комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области от 20.04.2015 № 109, решения по распоряжению имуществом предприятия принимаются правительством, в то время как решение о предоставлении индивидуальному предпринимателю спортивного сооружения «Ледовый дворец» принято генеральным директором единолично, какие – либо конкурсные процедуры не проводились.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой округа в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений требований законодательства.