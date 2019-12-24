В Хибинах ведутся работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материаловЗНАКИ 2.0: Перемены в следующем году меняют всю Вашу жизнь - Сергей Згазинский
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.12.19 09:45

Круглосуточную баню «Садко» - спортсменам!

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в ходе проведения проверки при обследовании здания Ледового дворца ГОУП «Учебно – спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурманской области установлено, что на территории здания расположена круглосуточная баня «Садко».

Помещение здания «Ледового дворца», где расположена баня, предоставлено руководителем предприятия индивидуальному предпринимателю за плату. Вместе с тем, в силу требований части 8 статьи 37 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ использование спортивных сооружений разрешается только для проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий.

Предоставление помещений в здании «Ледового дворца», включенного во Всероссийский реестр объектов спорта, для проведения мероприятий, не указанных в части 8 статьи 37 Федерального закона № 329-ФЗ, не основано на законе.

Таким образом, на базе восстановительного центра, который должен быть предусмотрен для спортсменов, индивидуальным предпринимателем в нарушение требований законодательства оказываются платные услуги по пользованию круглосуточной баней.

Согласно п. 3.8 Устава предприятия, утвержденного приказом комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области от 20.04.2015 № 109, решения по распоряжению имуществом предприятия принимаются правительством, в то время как решение о предоставлении индивидуальному предпринимателю спортивного сооружения «Ледовый дворец» принято генеральным директором единолично, какие – либо конкурсные процедуры не проводились.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой округа в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений требований законодательства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНеутешительный прогноз Минтруда: к 2021 году официальных безработных станет больше
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
Евгений
20.12.19 17:28
Да, кинопоказ прошёл хорошо. фильм хоть и очень нестандартный, но зацепил. заставляет подумать и что-то изменить в себе и в городе. Александр молодец, хорошо провел мероприятие и дискуссию)) Арктик-тв
Комментарий к новости:В Мурманске представили «33 слова о дизайне»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиПотребительские цены на рыбу мороженую неразделанную за неделю повысились на 0,3%-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 8 копеек, евро – на 9 копеек-PRO Энергетику«Продление молодости» второго энергоблока Кольской АЭС обошлось в 4,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыЗаконопроект о новых пенсионных накоплениях «гуляет» по министерским кабинетам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовал: 611 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика