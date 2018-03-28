Крупная партия опасной «незамерзайки» изъята из магазина Североморска

По данным следствия, 3 марта этого года продавец одного из автомагазинов ЗАТО г.Североморск, достоверно зная, что имеющаяся в продаже «незамерзайка» содержит в своём составе метиловый спирт (метанол), сбыл канистру с этой жидкостью потребителю – сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

В ходе осмотра автомагазина было изъято более 100 канистр с аналогичной стеклоомывающей жидкостью.

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), по факту реализации стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол, отнесенный к ядовитым веществам, с объёмной долей 30 процентов, который запрещен для использования в омывающих жидкостях на территории Российской Федерации ввиду высокой токсичности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу.