Крупная партия продукции из незаконно добытого камчатского краба не дойдёт до Москвы

С наступлением лета органами безопасности всё чаще фиксируются случаи нарушения законодательства в сфере добычи водных биологических ресурсов на территории Мурманской области. Например, в минувшие выходные сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району совместно с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области была задержана крупная партия продукции из незаконно добытого камчатского краба.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на Восточно-Объездной дороге города Мурманска задержан большегрузный автомобиль марки «РЕНО», следовавший из Мурманска в Москву. В ходе осмотра транспортного средства, в прицепе было обнаружено около 3 тонн варено-мороженной крабовой продукции, рыночной стоимостью более шести с половиной миллионов рублей.

Водитель грузового автомобиля объяснить происхождение обнаруженной крабовой продукции не смог, пояснив, что неизвестный мужчина пообещал заплатить ему 30 тысяч рублей за Доставку указанного груза в Москву.

Спустя несколько часов сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району на посту ДПС в районе поселка Кильдинстрой пресечена ещё одна попытка вывоза из Мурманской области незаконно-добытых биоресурсов.

Так, в результате проверки микроавтобуса марки «Мегсебез», было выявлено 900 кг готовых к реализации конечностей камчатского краба, рыночная стоимость которых составляет порядка двух миллионов рублей.

По данным фактам Пограничным управлением проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 1, статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».