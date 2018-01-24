Крупнейшие налогоплательщики, состоящие на учете в Мурманской области, уплатили в бюджет 4,8 млрд рублей

В Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области подвели итоги собираемости налогов в 2017 году. По данным инспекции, крупнейшими налогоплательщиками, администрируемыми в Мурманской области, перечислено в федеральный бюджет 3,1 млрд рублей налогов и сборов. В консолидированный бюджет региона от данной категории плательщиков поступило 1,7 млрд рублей.

Большая часть налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации – 97%, была сформирована за счёт налога на добавленную стоимость – 56%, и налога на прибыль организаций – 41%.

Предприятия Заполярья, основным видом деятельности которых являются геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, по итогам года сохранили лидирующее положение в части поступлений налогов в консолидированный бюджет страны. Объём поступлений от них составил 1,5 млрд рублей.