Крупные компании, работающие в Кандалакшском районе, нарушают законодательство в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в деятельности водопользователей региона.

В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в деятельности АО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» «Кандалакшский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании», Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства», ООО «Кандалакшаводоканал», АО «Апатитыводоканал», ООО «Аква-Норд».

Проверка показала, что в нарушение ст. 22 федерального закона «О животном мире», ч. 1 ст. 42, п. 1 ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ, ч. 2 ст. 47, ст. 50 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» указанными юридическими лицами допускались факты использования водных объектов рыбохозяйственного значения в отсутствии согласования такой деятельности с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном правительством Российской Федерации, а также факты нарушения условий такого согласования.

По выявленным нарушениям природоохранной прокуратурой возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ с назначением административных штрафов.

В целях устранения выявленных нарушений закона природоохранной прокуратурой в адрес руководителей организаций внесены представления, рассмотрение которых находятся на контроле природоохранной прокуратуры.