Крутые перевалы Заполярья – спасатели на этой неделе оказывали экстренную помощь в эвакуации пострадавших туристов

Вчера утром оперативному дежурному поступила информация о происшествии в Хибинах на туристическом маршруте – один из двух несовершеннолетних участников получил травму ноги.

На место сразу была направлена группа поисково-спасательного подразделения города Кировска Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра - филиала СЗРПСО МЧС России.

Спасатели эвакуировали с перевала Куэльпорр ребёнка 2009 года рождения. Школьник совершал пеший поход в составе зарегистрированной туристической группы из 12 человек, прибывшей в Заполярной край из Санкт-Петербурга.

Уже днём пострадавшего ребёнка спасатели передали врачам БСМП. Госпитализация юному туристу не потребовалась.

Также оперативно представители экстренного и силового ведомств оказали помощь пострадавшей на перевале Эльморайок Ловозерских тундр. 19 июля туристку, получившую травму ноги в труднодоступном месте, вынесли к дороге и передали медикам.