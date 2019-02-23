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Мурманская область. Арктика23.02.19 08:30

«Крылья любви: письма с фронта» - помнить о героях войны, их подвигах

Накануне  74-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне, 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и в преддверии Дня защитника Отечества областная научная библиотека провела мероприятие проекта «Крылья любви: письма с фронта». Данный проект помогает узнать о героях войны, их подвигах, услышать их письма к родным и близким.

Архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставлены архивом Военно-морского музея Северного флота.

Главным лицом этого мероприятия стал Герой Советского Союза, летчик Петр Георгиевич Сгибнев, воевавший на Северном флоте с января 1942 года. Он стал после гибели Бориса Феоктистовича Сафонова самым молодым командиром истребительного полка.

Участники мероприятия узнали о героической биографии гвардии капитана Петра Сгибнева, увидели военную хронику, фотографии тех лет, познакомились с видеороликом, созданным областной научной библиотекой на основе воспоминаний однополчан героического лётчика. Специалист библиотеки Татьяна Скворцова и матрос срочной службы Северного флота Вячеслав Белов прочли пронзительные фронтовые письма. Военнослужащая Северного флота Екатерина Наумова проникновенно исполнила песни «Еще до встречи вышла нам разлука», «Мы знаем о войне лишь понаслышке». На встрече в исполнении матроса срочной службы Северного флота Алексея Киреева звучали стихи мурманчанина лётчика Александра Подстаницкого, погибшего в июне 1942 года под Орлом.

Полные тексты писем военных лет, а также книги и документы войны в Заполярье размещены в электронной библиотеке «Кольский Север».

http://kolanord.ru/index.php/sokhr-pamt-o-vojne

 

 

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