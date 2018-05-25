«Крылья любви: письма с фронта» - в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища

Проект «Крылья любви: письма с фронта» - это цикл военно-патриотических мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны, в рамках которого будут прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота.

Главным лицом этого мероприятия проекта стал Герой Советского Союза, летчик Петр Георгиевич Сгибнев, воевавший на Северном флоте с января 1942 года и ставший после гибели Бориса Феоктистовича Сафонова самым молодым командиром истребительного полка.

Участниками мероприятия стали более ста нахимовцев. Воспитанники училища узнали о героической биографии гвардии капитана Петра Сгибнева, увидели военную хронику, фотографии тех лет, познакомились с видеофильмом, созданным областной научной библиотекой на основе воспоминаний однополчан героического лётчика. Специалист библиотеки Татьяна Скворцова и студент Мурманского арктического государственного университета, член клуба военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж» Павел Чунин прочли пронзительные фронтовые письма. Студентка Мурманского колледжа искусств Валерия Веселова исполнила песню «Майский вальс». На встрече звучали стихи мурманчанина Александра Подстаницкого, стрелка-радиста бомбардировщика, погибшего в июне 1942 года под Орлом. Полные тексты писем военных лет, а также книги и документы войны в Заполярье размещены в электронной библиотеке «Кольский Север».