«Крысы» из аппарата правительства Мурманской области перебираются в СИЗО

В рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для обеспечения нужд правительства Мурманской области, задержан и взят под стражу ещё один фигурант - заместитель аппарата правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский. Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в марте 2017 года Никрашевский, действуя группой лиц по предварительному сговору с заместителем руководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгием Благодельским, используя своё служебное положение и действуя из корыстных побуждений, дал указание последнему о заключении фиктивного договора на предоставление услуг для нужд администрации Мурманской области. В результате преступных действий обвиняемых, совершено хищение государственных денежных средств.

В настоящее время устанавливаются иные факты преступной деятельности и размер причиненного ущерба государству, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.