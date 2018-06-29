КС РФ разъяснил правила расчёта зарплаты за работу в выходные дни

Конституционный суд обязал работодателей оплачивать труд сотрудников в выходные и праздничные дни не только по повышенным расценкам, но и с сохранением всех стимулирующих и компенсационных выплат. Дело рассматривалось на примере гражданского персонала Министерства обороны РФ.

Отметим, что КС уже рассматривал споры об оплате труда гражданского персонала воинских частей и организаций Вооруженных Сил РФ за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и неоднократно подтвердил, что отсутствие в статье 153 ТК РФ прямого указания на применение при оплате работы в выходной или праздничный день компенсационных и стимулирующих выплат «не означает, что такие выплаты не подлежат начислению». Однако в сентябре 2016 года министром обороны был издан приказ, которым указывалось производить оплату за работу в такие дни сотрудникам Минобороны исходя исключительно из тарифной ставки или оклада. После чего изменилась и правоприменительная практика, в том числе в Верховном суде РФ.

Между тем, указал КС, само понимание статьи 153 указывает на то, что оплата за работу в нерабочее время должна превышать «обычную».

- Предусмотренные в рамках конкретной системы оплаты труда компенсационные и стимулирующие выплаты являются неотъемлемой частью оплаты труда, а следовательно, должны учитываться работодателем при определении заработной платы и начисляться за все периоды работы, включая и выходные и нерабочие праздничные дни, - указал КС РФ. - Иное означало бы произвольное применение действующей в соответствующей организации системы оплаты труда, а цель установления компенсационных и стимулирующих выплат не достигалась бы.

Таким образом, сама по себе статья 153 ТК РФ не противоречит Конституции РФ, признал КС РФ. Однако работодатель обязан производить расчёт оплаты за работу в выходной или праздничный день, исходя из тарифной части заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки с включением всех предусмотренных компенсационных и стимулирующих выплат.