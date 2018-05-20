Ксения Макарова стала бронзовым призером первенства России по легкой атлетике среди юниоров по спорту глухих

С 10 по 13 мая в Смоленске проходило первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет по спорту глухих. Впервые Мурманскую область представляла 14-летняя воспитанница ДЮСАШ № 15 Мурманска Макарова Ксения.

Юная спортсменка принимала участие в беге на 100 и 200 метров. Несмотря на высокую конкуренцию (более 30 участниц, мастера спорта и члены сборной России), Ксении удалось в упорной борьбе завоевать бронзовую медаль на дистанции 100 метров и выполнить норматив кандидата в мастера спорта на обеих дистанциях.

По итогам соревнований Ксения Макарова вошла в основной состав сборной России и в июне будет принимать участие в первенстве Европы в Болгарии.