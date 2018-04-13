Кто быстрее справится со снегом? Солнце, или дорожники с дворниками?

Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты Совета депутатов города Мурманска проверили, как идёт расчистка дорог на улице Фролова.

— Идёт плановая круглосуточная уборка. Мы готовимся к паводку, стараемся убрать с дорожной сети максимальное количество снежных масс, параллельно чистим водосточные лотки, — рассказал директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. — Улица Фролова — один из сложных участков — ширина дороги небольшая, нагрузка транспортная высокая, очень мешает припаркованная техника, которая стоит на обочине с самого начала зимы.

К уборке в Управлении дорожного хозяйства подходят комплексно. Она включает в себя не только механизированную очистку проезжей части и тротуаров — в ручном режиме приводят в порядок лестницы и остановки.

Несмотря на регулярные публикации в СМИ графиков уборки снега на дорогах, автолюбители зачастую игнорируют объявления.

— Мы часто говорим о том, что город не убирается, но мы не обращаем внимания на то, сколько стоит брошенных автомобилей вдоль дорог, во дворах. Это намного усложняет работу как муниципальному учреждению «Управление дорожного хозяйства», так и частным управляющим компаниям, — считает депутат Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. — Вот сегодня мы видим контейнер, который стоит прямо на дороге, автомобили на обочине. Если бы их не было, механизаторы закончили этот участок намного быстрее и приступили к следующему.

Стоит отметить, что за ситуацию во дворах отвечают управляющие организации.

— Во дворах разных округов города ситуация не такая радужная. Снег тает, сложно передвигаться не только на автомобиле, но и пешком. Особенно это касается родителей с колясками, пожилых людей, — отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов. — Но городские улицы чистят хорошо — все центральные магистрали в полном порядке.

Фронт работ у специалистов большой — это более 2 млн кв. метров проезжей части и свыше 500 тысяч кв. метров тротуаров. Сотрудники «Управления дорожного хозяйства» работают во всех округах города, количество техники зависит от конкретного участка, его сложности и протяженности.

За зимний период муниципальным учреждением было израсходовано более 18 тысяч кубометров пескосоляной смеси, вывезено более 565 тысяч кубометров снега.