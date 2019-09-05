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Мурманская область. Арктика05.09.19 08:15

Кто к нам с деньгами придёт?

Четыре инвестора заявили о намерениях реализовать на территории Мурманской области новые инвестпроекты. Соответствующие соглашения предприниматели заключили  с главой региона Андреем Чибисом. Подписание проходило вчера на площадке центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес».

Инвесторами заявлены проекты по созданию в Мурманской области частного центра репродуктивного здоровья, повышению энергоэффективности областной больницы на условиях энергосервиса, а также строительства и модернизации котельных в Печенгском районе и южной части региона.

Врио губернатора Андрей Чибис отметил, что правительство Мурманской области приветствует шаги инвесторов.

«Будем активно поддерживать наших предпринимателей. Ведь без экономики, нет социальной сферы, нет благополучия. Чем больше новых проектов, тем больше налогов и рабочих мест», – подчеркнул глава региона.

 

 

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