Кто кого переглядит в Арктике?

В американской газете «The New York Times» появилась публикация, в которой сообщается о том, что на вымирающем арктическом норвежском острове Вардё местная энергетическая компания, сославшись на загадочный всплеск спроса на электричество, недавно начала работу по увеличению поставок электроэнергии. Она прокладывает новый кабель в тоннеле под ледяными водами, которые отделяют остров от материковой Норвегии.

«Этот новый электрический кабель, наряду с недавним появлением землеройного оборудования на каменистом плато, смотрящем через море на Россию, указывает на то, что один бизнес в этой части Арктики процветает. Это слежка за расширяющейся российской флотилией вооруженных баллистическими ракетами ядерных подводных лодок в Баренцевом море, - говорится в статье. - Дополнительное электричество нужно для питания финансируемой Америкой радарной системы, которая строится на острове в пределах видимости Кольского полуострова - промерзшей российской территории, испещренной военно-морскими базами повышенной секретности и закрытыми военными зонами».

«Президент России Владимир Путин сделал укрепление военной и экономической ролей его страны в Арктике приоритетом, - отмечает Хиггинс. - Он пообещал сделать Россию доминирующим игроком на Крайнем Севере в связи с тем, что смена климата открывает новые морские пути из Азии в Европу, новые газовые и нефтяные перспективы, новую арену для соперничества великих держав».

«Это место очень, очень важно для Америки и для западного мира, так как позволяет им приглядывать за тем, что делают русские, - сказал Лассе Хёугхом, бывший мэр Вардё и ветеран норвежской военной разведки. - Россия хочет подсмотреть наши секреты, а США и Норвегия хотят подглядеть её дела. Таким образом играют в эту игру».

- Игра началась в Вардё на ранних этапах холодной войны со строительства примитивного радара раннего предупреждения. Однако вместо того, чтобы утихнуть после распада Советского Союза более четверти века назад, это опасное состязание вступило в новую и тревожную для России стадию с началом работ на Вардё над сложной новой радарной системой, известной как «Globus 3», - сообщает Хиггинс. - Этот совместный американо-норвежский радарный проект, который обойдётся в миллионы долларов и потребит существенное количество электроэнергии, привёл в бешенство Москву, которая видит в нём часть принимаемых Пентагоном мер по окружению и сдерживанию крепнущей России Владимира Путина. Российский посол в Осло, норвежской столице, недавно предупредил Норвегию, что ей стоит «не быть наивной» в отношении российской готовности к ответу.

«Норвегия должна понимать, что, став аванпостом НАТО, она должна будет лицом к лицу столкнуться с Россией и российской военной мощью, - сказал норвежской телевещательной компании «NRK» российский посол в Норвегии Теймураз Рамишвили. - Поэтому мирной Арктики больше не будет».