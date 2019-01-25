Кто не хочет есть оливье - пусть не ест - Михаил Шмаков

Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков предложил прекратить обсуждение вопроса сокращении длинных новогодних праздников.

«После каждых длинных выходных появляются различные инициативы сенаторов, депутатов, связанных с тем, что надо сократить длинные выходные. Давно урегулирован этот вопрос в Трудовом кодексе, календарь выходных и праздничных дней принимается на заседании трёхсторонней комиссии, и все вопросы там урегулированы», - сказал Шмаков на заседании трёхсторонней комиссии 23 января.

Он отметил, что, «если работодателю надо раньше вызвать работника или рабочие дни организовать в это время, это вполне возможно, только надо вдвое платить за это, либо давать отгулы, от этого баланс рабочего времени не меняется в течение года». «Все эти инициативы нацелены только на одно - мутить народ. Не понимают некоторых деталей производственного календаря, а там начинаются вопросы, что выпивают много, салат оливье едят. Пожалуйста, кто не хочет есть оливье - пусть не ест», - сказал Михаил Шмаков.

Он предложил сделать заявление на эту тему от имени российской трёхсторонней комиссии. «Хватит спекулировать на эту тему - сенаторам, депутатам и т.д. потому что мало ли что. У нас есть люди, которые употребляют халяльную, вегетарианскую, кошерную пищу и прочую пищу. И что, мы, ещё и по этому поводу будем баланс рабочего времени составлять?» - заявил глава ФНПР.