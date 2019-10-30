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Мурманская область. Арктика30.10.19 19:30

Кто в Мурманске первым получил необычную брошюру «Как кадет, став генералом, создал смелые войска», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завт Мурманск продолжает готовиться к полярной ночи и новогодним праздникам. В столице Арктики уже появились световые фигуры, которые будут радовать горожан всю зиму. Какие новинки будут радовать глаз этой зимой, выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».

На исходе октябрь, время платить имущественные налоги. Их три: транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. Иными словами, за квартиры, дачи и гаражи, личные автомобили и земельные участки. Какие подводные камни могут ждать при оплате налогов, читайте в свежем номере «Вечёрки».

Граф Комаровский с трёх лет был приписан к Преображенскому гвардейскому полку. В 29 лет стал полковником, а ещё через два года – генерал-майором. Уже в наше время на основе его мемуаров Росгвардия выпустила книжку «Как кадет, став генералом, создал смелые войска». Кто в Мурманске первым получил эту необычную брошюру, рассказывает «Вечерний Мурманск».

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