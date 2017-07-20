Кто в тундре хозяин, или Неожиданные встречи с косолапыми

К спасателям Управления ГО и ЧС г.Мончегорска от граждан поступала информация о передвижении медведя в районе отвалов у 2-го поворота дороги на Бобровую Губу и отвалов в районе родника.

А в это время на «Ютубе» появилось ещё одно видео о «добрых» отношениях между северянами и хозяевами леса под Мурманском.