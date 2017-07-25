Кто вы, мистер Орлов?

Почему иностранный гражданин ловит российскую рыбу? - «Арктик-ТВ» просит разобраться

Главный редактор телеканала «Арктик-ТВ» Анастасия Карева обратилась к генеральному прокурору Российской Федерации действительному государственному советнику юстиции Юрию Чайке и директору Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генералу армии Александру Бортникову с официальным запросом. Журналисты требуют разобраться в вопиющей ситуации, сложившейся в рыбопромышленной отрасли, которая может угрожать продовольственной безопасности страны.

В запросе Карева просит обратить внимание на факты нарушения действующего законодательства владельцем крупнейшего в России рыбодобывающего холдинга «Норебо» (до 2016 года - ГК «Карат») Виталия Орлова.

По мнению журналистов, им и его норвежским компаньоном Магнусом Ротом были допущены нарушения положений 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», в период становления и развития бизнеса в 2010-2014 годах.

«Речь идёт об участии в управлении ГК «Карат» лица, являющегося иностранным инвестором. Орлов В.П., являясь гражданином России, также имел подданство Королевства Норвегии. Кроме того, он является нерезидентом, так как у него имеется вид на жительство Гонконга и он постоянно проживает за рубежом - в Гонконге или Великобритании», - отмечается в запросе.

В запросе также отмечается, что с точки зрения налогового законодательства РФ, Орлов является налоговым нерезидентом, т.е. фактически находится на территории РФ менее 183 дней в году, платя при этом налоги по ставкам, предусмотренным для резидентов РФ, совершая тем самым правонарушение - уклонение от уплаты налогов.