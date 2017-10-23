Кубок Губернатора по интеллектуальным играм достался мурманской команде «Норманны»
В минувшие выходные в Мурманске состоялся XVII открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок губернатора Мурманской области. Мероприятие собрало знатоков со всего региона. В играх «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг» приняло участие практически 70 команд из различных городов и районов региона: Апатитов, Кандалакши, Кировска, Мурманска Полярных Зорь, ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, Кольского района, а также из Москвы.
Все игры Турнира прошли в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Призы были разыграли в трёх возрастных зачетах – школьном, студенческом и общем, знатокам традиционно вручили комплекты медалей, кубки, книги.
Ведущим и главным судьёй выступил Борис Ефимович Левин, игрок телеклуба «Что? Где? Когда?», сертифицированный редактор, сертифицированный арбитр, обладатель призов «Малая Хрустальная сова» (1997 год), «Хрустальная сова» (2012 год) и «Бриллиантовая сова» (2014 год).
Авторами пакетов вопросов для игр Турнира стали неоднократный ведущий Кубков губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм Дмитрий Евгеньевич Соловьёв и его «одноклубник» по нижегородской команде «Розовый слон» Юрий Алексеевич Калякин.
На официальной церемонии открытия знатоков приветствовал заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Валерьевич Шилов, отметивший уровень развития сферы интеллектуальных игр региона и пожелавший победы самым достойным.
Результаты XVII открытого турнира по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области:
«Что? Где? Когда?» (общий зачёт)
1. «Норманны», г. Мурманск
2. «Вспомнить всё», г. Мурманск
3. «Дети Калиновской», г. Мурманск
«Что? Где? Когда?» (студенческий зачёт)
1. «Житейский гусь», г. Мурманск
2. «Пингвин в очках», г. Мурманск
3. «Традиции ОС», г. Мурманск
«Что? Где? Когда?» (школьный зачёт)
1. «Северный Рывок», г. Мурманск
2. «Fleur de lis», г. Мурманск
3. «ЖМИ», г. Полярные Зори
Первое место в неофициальном «корпоративном» зачёте завоевала команда «Энергия», представляющая Кольскую АЭС.
«Брейн-ринг» (общий зачёт)
1. «Норманны», г. Мурманск
2. «Поморы», г. Мурманск
3. «Ворон», г. Москва
«Брейн-ринг» (студенческий зачёт)
1. «Житейский гусь», г. Мурманск
2. «ОПГ Ландау», г. Мурманск
3. «Традиции ОС», г. Мурманск
«Брейн-ринг» (школьный зачёт)
1. «Fleur de lis», г. Мурманск
2. «Слабоумие и отвага», г. Кировск
3. «Северный Рывок», г. Мурманск
«Своя игра»
1. Калюков Евгений, г. Москва
2. Артем Александров, г. Мурманск
В абсолютном зачёте победу отпраздновала команда «Норманны» и стала обладателем Кубка губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм.
«Норманны» третий год подряд завоёвывают первые места во всех командных первенствах. В финале они сразились в «Супер-игре», вопросы для которой отправляли представители различных команд региона. Здесь удача отвернулась от чемпионов, и «телезрители» выиграли со счётом 6:3.
Организаторами Турнира выступили министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и Мурманский областной клуб интеллектуальных игр «ПОЛЯРНАЯ СОВА».