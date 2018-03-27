Кубок победителя соревнований по натурбану 58 Праздника Севера учащихся получила команда Кандалакшского района

На санных трассах спортивной школы Кандалакшского района состоялись соревнования по натурбану 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях приняли участие 50 обучающихся из городов Кандалакша и Новоуральск Свердловской области.

2 дня юноши и девушки пяти возрастных групп 1999 – 2006 годов рождения и младше соревновались в заездах на одноместных санях и заездах двухместных экипажей.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, все абсолютные чемпионы представители команды Кандалакшского района: Денис Тарасов, Вячеслав Кудрявцев, Валерия Мороко, Алексей Пюнненен, Андрей Аверьянов, Артём и Диана Милевич. Чемпионы были награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 58 Праздника Севера учащихся – компании «Новатэк-Мурманск».

Победители и призёры были награждены медалями 58 Праздника Севера учащихся и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Кубок победителя получила команда Кандалакшского района, 2 место – заняла команда г. Новоуральска Свердловской области.

Все участники соревнований по натурбану получили памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.