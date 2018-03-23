Кубок за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы достался Кольской АЭС

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» занял 1 место в смотре-конкурсе в группе с численностью работников от двух тысяч человек.

Награда заслуженная. Город-спутник Кольской АЭС – Полярные Зори – по праву входит в тройку самых спортивных городов Мурманской области. А по оснащенности спортивными объектами едва ли не лучший. В городе созданы все условия для активного отдыха и занятий спортом. На протяжении всего лыжного сезона функционирует освещенная трасса для лыжников.

Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма», оснащенный современной системой искусственного оснежения, позволяет проводить соревнования международного уровня. В этом году на склонах горнолыжного комплекса в Полярных Зорях появился сноупарк. В ледовом дворце Кольской АЭС проводятся игры Чемпионата и Первенства Мурманской области по хоккею. При поддержке АО «Концерн Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом» в Полярных Зорях реконструирован спортивный стадион.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, на самой Кольской АЭС функционирует множество спортивных клубов: автоклуб «Салма», флорбольный клуб «Северная энергия», туристический клуб «ВОДИной», клуб «Марафонец», спортивно-туристический клуб «Вектор», клуб «Гандвик» для любителей дайвинга и снегоходов.

Кубок за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы займет достойное место в коллекции спортивных наград Кольской атомной станции.