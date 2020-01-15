Куда цена на нефть рубль вытащит

Мировые цены на нефть опускаются сегодня утром после публикации Американским институтом нефти (API) данных о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным API, опубликованным в ночь на 15 января, запасы нефти в США за неделю по 10 января поднялись на 1,1 миллиона баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 3,2 миллиона баррелей, дистиллятов — увеличились на 6,8 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за период не изменились, сообщил институт.

В это же время аналитики прогнозируют, что запасы за неделю снизились на 0,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы сегодня вечером.

14 января вечером Минэнерго США сообщило, что ожидает в текущем году уровень добычи на отметке в 13,3 миллиона баррелей в сутки, что выше оценки ежемесячного краткосрочного прогноза, опубликованного месяцем ранее. В 2021 году ведомство ожидает добычу нефти на уровне в 13,71 миллиона баррелей в сутки.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг мировой торговли. Позднее в среду, как ожидается, США и Китай подпишут первую часть торгового соглашения. Согласно заявлению главы американского Минфина Стивена Мнучина, США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части сделки. Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти, поэтому ожидания по торговле страны влияют на прогнозы по спросу на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 61,4121 рубля. По отношению к последней сделке 14 января доллар подешевел на 3,29 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта почти не изменилась (-0,2 копейки).

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос к последней сделке на полкопейки и составил 68,3748 рубля. К официальному курсу евро снизился на 4,64 копейки.