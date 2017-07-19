Куда цены на нефть выведут

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов. Согласно отчёту API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июля, выросли на 1,628 миллиона баррелей, до 497 миллионов баррелей. Запасы бензина сократились на 5,448 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,888 миллиона. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 608 тысяч баррелей, сообщила API.

Позднее аналитики также ожидают данных о запасах от Минэнерго США. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти, напротив, снизились на 0,65%, или на 3,214 миллиона баррелей, до 492,186 миллиона баррелей.

Трейдеры также по-прежнему наблюдают за наращиванием добычи в Нигерии и Ливии. «Разговоры об ограничении добычи в Нигерии и Ливии набирают обороты внутри ОПЕК. Но очень маловероятно, что обе страны согласятся на это сразу после восстановления уровня добычи», - приводит агентство «Рейтер» слова аналитиков банка «BNP».

Доллар и евро растут на торгах Московской биржи. Рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,3484 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта почти не изменилась: снизилась на 2 копейки. К последней сделке 18 июля доллар подорожал почти на 16 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 3,30 копейки и составил 68,4338 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 4,38 копейки.