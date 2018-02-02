Куда «чёрное золото» вытянет

Мировые цены на нефть сегодня утром увеличиваются на фоне ожидания инвесторами данных по динамике числа буровых установок в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

Днём ранее цены на нефть росли на фоне повышения прогноза по цене на «черное золото» марки Brent банком «Goldman Sachs». В четверг аналитики банка сообщили в своем отчете, что они ожидают роста цены на нефть Brent до 75 долларов за баррель в течение трех месяцев, в то время как ранее прогноз составлял 62 доллара за баррель.

Нефть дорожает, несмотря на последние данные от Минэнерго США о росте запасов и добычи в стране за прошлую неделю. По данным министерства, запасы за неделю по 26 января увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 418,4 миллиона баррелей. Показатель оказался значительно выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста запасов лишь на 126 тысяч баррелей. Добыча нефти выросла на 0,4%, или на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,919 миллиона баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,0617 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 20 копеек. Однако к последней сделке 1 февраля доллар подорожал на 14,17 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 28,88 копейки и составил 70,0809 рубля Относительно последней сделки предыдущей сессии евро увеличился на 9,59 копейки.