Куда нас заведут цены, знает Мурманскстат

Как сообщает Мурманскстат, в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем в Мурманской области среди продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на отдельные виды плодоовощной продукции: лимоны (на 24,1%), столовую свёклу (на 15,9), репчатый лук (на 9,7), свежую белокочанную капусту (на 6,8), яблоки (на 3,2%). При этом подешевели бананы (на 20,4%), свежие огурцы (на 14,4), помидоры (на 13,6), чеснок (на 7,5), апельсины (на 6,1), картофель (на 2,4%).

Возросли цены на сахарный песок (на 7,9%), баранину, кроме бескостного мяса (на 2,7), живую и охлаждённую рыбу, бескостную свинину (на 1,8), плавленые сыры (на 1,5), творожные сырки глазированные шоколадом, овощные консервы для детского питания, зефир, пастилу, варенье, джем, повидло, мёд (на 1,4), консервы мясные и фруктово-ягодные (соответственно на 1,3% и 1,2%). Снижение цен отмечено на куриные яйца (на 5,7%), гречневую крупу (на 2,7), мороженую разделанную рыбу, кроме лососёвых пород, а также неразделанную рыбу (соответственно на 1,6% и 1,3%).

По группам непродовольственных товаров наибольшее увеличение цен наблюдалось на автомобильный бензин (на 4,6%), моторное топливо (на 4,5), новые легковые автомобили отечественный и иностранной марки (соответственно на 2,4 и 1,1), парфюмерно-косметические товары, (на 1,2), а также на инструменты и оборудование, мужскую одежду (на 0,9), полотенца, стеклянную посуду (на 0,5%). Снизились цены на велосипеды для дошкольников (на 2,1%), фотоаппараты (на 1,4), персональные компьютеры (на 1,1%).

Среди услуг подорожали услуги воздушного и железнодорожного транспорта (соответственно на 15,6% и 5,8%), физической культуры и спорта (на 5,9), тариф на предоставление местного разговора по сотовой связи (на 4,3), работа по облицовке кафельной плиткой (на 3,3), проезд в такси (на 3,2), экскурсионные услуги (на 3,1), абонентская плата за мобильный Интернет (на 2,1%).