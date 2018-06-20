Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: О неизбежном с надеждой, или С новыми тарифами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.06.18 14:08

Куда нас заведут цены, знает Мурманскстат

Как сообщает Мурманскстат, в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем в Мурманской области среди продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на отдельные виды плодоовощной продукции: лимоны (на 24,1%), столовую свёклу (на 15,9), репчатый лук (на 9,7), свежую белокочанную капусту (на 6,8), яблоки (на 3,2%). При этом подешевели бананы (на 20,4%), свежие огурцы (на 14,4), помидоры (на 13,6), чеснок (на 7,5), апельсины (на 6,1), картофель (на 2,4%).

Возросли цены на сахарный песок (на 7,9%), баранину, кроме бескостного мяса (на 2,7), живую и охлаждённую рыбу, бескостную свинину (на 1,8), плавленые сыры (на 1,5), творожные сырки глазированные шоколадом, овощные консервы для детского питания, зефир, пастилу, варенье, джем, повидло, мёд (на 1,4), консервы мясные и фруктово-ягодные (соответственно на 1,3% и 1,2%). Снижение цен отмечено на куриные яйца (на 5,7%), гречневую крупу (на 2,7), мороженую разделанную рыбу, кроме лососёвых пород, а также неразделанную рыбу (соответственно на 1,6% и 1,3%).

По группам непродовольственных товаров наибольшее увеличение цен наблюдалось на автомобильный бензин (на 4,6%), моторное топливо (на 4,5), новые легковые автомобили отечественный и иностранной марки (соответственно на 2,4 и 1,1), парфюмерно-косметические товары, (на 1,2), а также на инструменты и оборудование, мужскую одежду (на 0,9), полотенца, стеклянную посуду (на 0,5%). Снизились цены на велосипеды для дошкольников (на 2,1%), фотоаппараты (на 1,4), персональные компьютеры (на 1,1%).

Среди услуг подорожали услуги воздушного и железнодорожного транспорта (соответственно на 15,6% и 5,8%), физической культуры и спорта (на 5,9), тариф на предоставление местного разговора по сотовой связи (на 4,3), работа по облицовке кафельной плиткой (на 3,3), проезд в такси (на 3,2), экскурсионные услуги (на 3,1), абонентская плата за мобильный Интернет (на 2,1%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМедицина: скребем по сусекам
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 212 человека
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
Комментарий к новости:Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
Комментарий к новости:Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»
Надежда
18.06.18 21:40
Надеялась увидеть видеоролик
Комментарий к новости:В Мурманской областной научной библиотеке состоялась развлекательная программа «Семь Золушек»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)19:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)19:15«Легенды госбезопасности». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин фактически замерли-PRO ВалютуКурс евро снизился на 57 копеек, доллара – на 45 копеек-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЖелезнодорожный переезд – это опасно, будет ещё и дорого!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика