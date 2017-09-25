Куда нефть курсы валют вытянет

Стоимость нефти снижается сегодня утром, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, полученную в ходе ралли нефтяных цен на фоне встречи мониторингового комитета ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

22 сентября в Вене состоялась встреча министерского мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК и ряда не входящих в организацию государств о сокращении добычи нефти. Министры стран, входящих в соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, сообщили о высоком уровне выполнения сделки и заявили, что продолжат контролировать объёмы экспорта нефти.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают данные «Baker Hughes», a «GE Company» об изменении количества буровых установок в США. Так, за неделю, завершившуюся 22 сентября, число буровых установок в стране снизилось на одну штуку, или на 0,1%, до 935 штук. В годовом выражении число буровых установок выросло на 424 штуки, или в 1,83 раза. Число нефтяных буровых установок сократилось на пять, или на 0,67%, до 744 единиц. Количество газодобывающих установок выросло за неделю на четыре штуки, или на 2,2%, до 190 штук.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,5640 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 8,87 копейки. Однако к последней сделке 22 сентября доллар подорожал на 6,40 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал почти на 52 копейки и составил 68,5550 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 10,5 копейки.