Куда нефть уведёт рубль?

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне данных по запасам сырья в США, которые за неделю снизились меньше, чем ожидали аналитики, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов отыгрывают опубликованные в среду данные Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижение показателя на 3 миллиона баррелей. Добыча за период при этом выросла на 100 тысяч баррелей — до 12,2 миллиона баррелей в день. «На американском рынке сохраняется переизбыток предложения», — сказал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» в Нью-Йорке Эдвард Мойя.

В то же время снижение стоимости «чёрного золота» продолжает ограничивать принятое на текущей неделе решение ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи сырья на прежних условиях еще на девять месяцев. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объёме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,3376 рубля. По отношению к последней сделке 3 июля доллар подрос почти на 2 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 15,75 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 7,90 копейки и составил 71,4690 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар понизился. Снижение составило 13,44 копейки.