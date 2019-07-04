Радиационный фон на территории Мурманской области соответствует среднегодовым значениям естественного радиационного фона - МинприродыМурманчан предостерегли от иллюзии, будто любой поставленный ими вопрос будет немедленно решён
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.07.19 10:27

Куда нефть уведёт рубль?

Мировые цены на нефть снижаются сегодня  утром на фоне данных по запасам сырья в США, которые за неделю снизились меньше, чем ожидали аналитики, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов отыгрывают опубликованные в среду данные Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижение показателя на 3 миллиона баррелей. Добыча за период при этом выросла на 100 тысяч баррелей — до 12,2 миллиона баррелей в день. «На американском рынке сохраняется переизбыток предложения», — сказал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» в Нью-Йорке Эдвард Мойя.

В то же время снижение стоимости «чёрного золота» продолжает ограничивать принятое на текущей неделе решение ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи сырья на прежних условиях еще на девять месяцев. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объёме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,3376 рубля. По отношению к последней сделке 3 июля доллар подрос почти на 2 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 15,75 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 7,90 копейки и составил 71,4690 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар понизился. Снижение составило 13,44 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС передачей отраслевых учебных заведений в ведение Минобрнауки снижается уровень подготовки специалистов по морским специальностям
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Мария
02.07.19 22:04
Прямая линия помогает решить вопросы, на которые не обращали внимания местные чиновники. А к кому надо обратиться, чтоб, наконец, услышали и решили проблему с бесконечным ростом цен? Ни к кому. Пра
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Дорога в пустоту». Художественный сериал, 11 серия (16+)17:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиЦенники: капуста и лук дешевле, морковь и картофель дороже-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 9 копеек, евро – на 6 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в июне выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХВласти и бизнес спорят об «оприборивании граждан»-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 287 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика