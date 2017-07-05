Куда нефть вывезет…

Мировые цены на нефть опускаются сегодня утром на фоне геополитической напряженности вокруг Северной Кореи; инвесторы также ожидают данных по запасам нефти за неделю в США, свидетельствуют данные торгов.

Рост геополитической напряженности в связи с запуском ракеты КНДР снижает спрос на рисковые активы, к которым относится нефть. Напомним, 4 июля Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-14», которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным.

Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай предпримет жёсткие меры.

Участники рынка также ожидают статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована 6 июля. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,56%, или на 2,833 миллиона баррелей, до 506,367 миллиона баррелей. Как сообщало Минэнерго страны на минувшей неделе, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, выросли на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% - до 509,2 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,3465 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 11,70 копейки. Однако к последней сделке 4 июля доллар подешевел на 6,60 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 12 копеек и составил 67,4168 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 3,18 копейки.