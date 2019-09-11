Какие специальности сегодня востребованы в нашем регионе, в стране? Куда пойти учиться, чтобы не ошибиться? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем сегодня, 11 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» у Татьяны Александровны Сахневич, директора СЗИ(Ф) МГЭУ, кандидата педагогических наук, доцента, профессора МГЭИ.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.