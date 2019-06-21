Куда рубль цена на «чёрное золото» выведет

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют негативную динамику в рамках коррекции после резкого скачка ранее, свидетельствуют данные торгов. Снижение стоимости нефти в пятницу связано с фиксацией прибыли инвесторами после того, как в предыдущий день торгов был отмечен ее ощутимый рост.

Причиной для столь сильного роста стала усиливающаяся напряженность на Ближнем Востоке. Данный фактор, несмотря на коррекцию, продолжает в пятницу поддерживать стоимость «чёрного золота».

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Трейдеры опасаются, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке может привести к перебоям с поставками нефти из региона. «Риск перебоев с поставками вкупе с ослаблением доллара привёл к росту цен на нефть», - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарса. Он добавил, что ослабление доллара вызвано сигналами ФРС о возможном скором снижении базовой ставки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,1548 рубля. По отношению к последней сделке 20 июня доллар подорожал на 26,48 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 23,29 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 25,69 копейки и составил 71,2844 рубля. К официальному курсу евро упал на 26,13 копейки.