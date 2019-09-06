Кукле Галке исполнилось 120 лет

6 сентября в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (Санкт-Петербург).

Выставка знакомит посетителя с историей кукольной промышленности в России и за рубежом. Как и когда производились определенные виды кукол, какие материалы и технологии при этом применялись, какими игрушками играли дети различных сословий и стран. Антикварные и винтажные куклы, игрушки, кукольная мебель и посуда промышленного и кустарного производства, созданные в разные периоды во Франции, Германии, США, Швеции, Японии и СССР.

На выставке можно не только познакомиться с игрушками разных эпох и народов в соответствующих нарядах и интерьерах, но и узнать судьбу экспонатов, каждый из которых уникален.

На выставке можно увидеть «долгожителя» коллекции – куклу Галку, которой уже более 120 лет. Ее голова была изготовлена из фарфора на знаменитой французской фабрике Армана Марселя, а туловище на шарнирах из композитного материала в 1894 году.

В зале музея представлена и первая советская кукла – кукла «узкой специализации»: «спортсменка», «школьница», «врач» и другие.

Выставка кукол и игрушек дополнена деталями интерьера, кукольной мебелью и посудой. Фарфоровый чайный набор российского производства («Товарищество Кузнецова»), которому исполнилось уже более ста лет, выполнен полностью по «взрослой» технологии. А столовый сервиз от фабрики «Гарднер» XIX века демонстрирует сервировку стола, принятую в состоятельных домах позапрошлого столетия.

Посетить экспозицию можно до 10 ноября.