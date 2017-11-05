Кулаком по голове - апатитчанин избил приёмного ребёнка

В Мурманской области в отношении жителя города Апатиты возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему ребёнку.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области в отношении 21-летнего жителя города Апатиты возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии).

По версии следствия, в ночное время 4 ноября мужчина по месту проживания в городе Апатиты, проявляя недовольство поведением приёмного малолетнего ребёнка, нанёс ему несколько ударов руками по голове.

В настоящее время ребёнок находится в реанимационном отделении больницы.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.