Кульминацией Международного фестиваля снежно-ледовой скульптуры «Снеголёд» по традиции станет шоу-конкурс «Бешеная пила»

В Кировске продолжается Международный фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголёд». В течение недели на глазах у посетителей экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня» скульпторы из разных уголков России и зарубежья – Норвегии, Финляндии, Латвии, Казахстана – создают снежно-ледовые фигуры и композиции. В этом году фестиваль вошел в Национальный календарь событий.

Кульминацией фестиваля станет шоу-конкурс «Бешеная пила». Он состоится в эту субботу, 26 января, в Апатитах. За 90 минут с помощью специальных инструментов пяти командам скульпторов предстоит превратить обычный кусок льда в шедевр. Конкурс пройдёт в 17 часов на площадке у спорткомплекса «Атлет».

Фестиваль «Снеголед» завершится 27 января.