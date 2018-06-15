Культурно-просветительский проект «День с музеем»

14 июня в рамках проекта «День с музеем» в населенном пункте Белое море состоялись мероприятия для ребят, которые проводят летние каникулы в Мурманском областном загородном стационарном детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Гандвиг». Культурно-просветительская программа приурочена к празднованию 80-летия Мурманской области.

Юные северяне посмотрели учебные интерактивные программы «Природа Мурманской области» и «История Кольского края», разработанные музеем на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, студии телевизионного производства «Рек.А».

В завершение занятия ребята приняли участие в мастер-классах. Младшие отряды изготовили сувенир «Рыбка» в технике «конструирование из бумаги». Дети отгадывали загадки о морских обитателях Баренцева моря. Старшие отряды сделали своими руками поморский оберег, который использовался поморами для защиты от всех бед, болезней, сглаза и порчи.