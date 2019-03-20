Культурно-просветительский проект «День с музеем»

21 марта в рамках проекта «День с музеем» состоятся культурно-просветительские мероприятия.

Музейный проект «День с музеем» был запущен в январе 2018 года. Каждый месяц сотрудники Мурманского областного краеведческого музея посещают самые отдаленные территории Мурманской области и организуют культурную программу для жителей и гостей населенных пунктов. Краеведческий музей уже побывал в городе Полярные Зори, сельских поселениях Алакуртти и Туманный, населенных пунктах Белое море и Зареченск, ЗАТО г. Видяево. В этот раз площадкой для реализации проекта выбран п. Высокий.

Программа мероприятий: 12.00, 13.00 и 14.00 – экскурсии по выставке «Археология Кольского Севера» и мастер-класс «Петроглифы Канозера»; 11.00 и 12.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области» и мастер-класс «Весеннее настроение»; 13.00 и 14.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «История Кольского края» и мастер-класс «Поморский оберег».