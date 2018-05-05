Культурно-просветительский проект «День с музеем» побывал в Алакуртти

3 мая в школе № 3 села Алакуртти в рамках культурно-просветительского проекта «День с музеем» прошли мероприятия Мурманского областного краеведческого музея. В течение года в отдаленных населенных пунктах Мурманской области под девизом «Музей становится ближе!» проходят мероприятия, приуроченные к 80-летию Мурманской области.

Для учащихся начальных классов состоялось музейное занятие «А что у вас, солдаты, в вещмешках?». Ребятам рассказали о боевых действиях в Заполярье во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Дети узнали о быте мурманчан в тылу и о страшных авианалетах вражеской авиации. В завершение занятия школьники рассмотрели предметы из солдатского вещмешка: кружку, ложку, фляжку, кисет, котелок и другие.

В рамках мероприятия состоялась демонстрация учебной интерактивной программы «История Кольского края». Дети познакомились с историей и освоением края с древнейших времен до наших дней, а затем проверили полученные знания в приложениях для планшета.

Учащиеся 9-х классов прослушали экскурсию по выставке «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье» и узнали о введении военного положения в крае, эвакуации населения и производственного оборудования, о трудовых подвигах мурманчан в годы войны. Музейный сотрудник рассказала о работе предприятий: о переоборудовании траулеров в сторожевые корабли, о приеме судов союзных конвоев, производстве минометов, огнеметов, бомбометов и других видов оружия.