Культурно-просветительский проект «День с музеем» реализуют в общеобразовательной школе № 11 Зареченска

4 октября в рамках проекта «День с музеем» в населенном пункте Зареченск состоятся культурно-просветительские мероприятия.

С января 2018 года сотрудники Мурманского областного краеведческого музея посещают самые отдаленные территории Мурманской области и организуют культурную программу для жителей и гостей населенных пунктов. Краеведческий музей уже побывал в Полярных Зорях, селе Минькино, сельских поселениях Алакуртти и Туманный, населенном пункте Белое море, ЗАТО Видяево. В этот раз площадкой для реализации проекта выбрана общеобразовательная школа № 11 нп.Зареченск.

С 13.00 до 15.00 жители и гости Зареченска смогут принять участие в мастер-классах и музейных занятиях.

На музейном занятии «Многообразие животного и растительного мира» ребята посмотрят учебную программу «Природа Мурманской области» и узнают интересные факты о географическом положении, климате, полезных ископаемых, растительном и животном мире, природоохраняемых территориях нашего региона. В завершения занятия дети примут участие в мастер-классе «Лисичка» по созданию поделки из вторсырья.

Школьники смогут увидеть виртуальную экскурсию «Саамы – коренные жители нашего края» и поучаствовать в тематическом мастер-классе «Саамский узор». Специалист музея расскажет удивительные факты об искусстве, обычаях и традициях коренного народа Кольского Севера – саамах.

Для взрослых посетителей подготовлена демонстрация учебной программы «История Кольского края» и мастер-класс «Поморский оберег». Гости мероприятия познакомятся с историей и освоением края с древнейших времен до наших дней и узнают о жизни древних людей, коренном населении Кольского Севера, развитии края в период с XI по XIX вв., Кольском Заполярье в XX - начале XXI столетия.

Вход бесплатный.