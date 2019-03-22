Культурно-просветительский проект «День с музеем» в посёлке Высокий

21 марта в рамках проекта «День с музеем» состоялись культурно-просветительские мероприятия в Централизованной библиотечной системе Библиотеке-филиале № 3 посёлка Высокий. В мероприятиях Мурманского областного краеведческого музея приняли участие школьники населенного пункта.

Для учащихся младших классов состоялись демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области» и мастер-класс «Весеннее настроение». Ребята познакомились с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона.

Для учащихся среднего звена прошли показ интерактивной учебной программы «История Кольского края» и мастер-класс «Поморский оберег». Дети узнали историю края с древнейших времен до наших дней.

Все желающие смогли посетить экскурсию по выставке «Археология Кольского Севера» и принять участие в мастер-классе «Петроглифы Канозера». Гости узнали об археологическом прошлом Мурманской области, о важнейших археологических памятниках Кольского полуострова и почувствовали себя первооткрывателем петроглифов — наскальных рисунков древних людей из Чальмны-Варрэ, — перенеся изображения на бумагу.