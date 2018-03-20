Культурно-выставочный центр Русского музея представляет выставку из фондового собрания Мурманского областного художественного музея «Резная кость»

21 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея начнёт работу выставка из фондового собрания Мурманского областного художественного музея «Резная кость». Среди современных видов народного косторезного искусства наиболее интересна и популярна русская ажурно-рельефная резьба, известная под названием холмогорской.

Более четырёхсот лет существует уникальный промысел холмогорской резьбы по кости на родине великого М.В. Ломоносова. Изысканные по форме, сочетающие орнамент с сюжетными рельефными изображениями, цветной гравировкой, изящные по технике исполнения изделия украшают экспозицию. Для промысла характерна так называемая оклейная работа и рельефно-ажурная резьба «на проём». Ларцы, шкатулки, оклеенные с помощью мелких медных гвоздиков костяными пластинками. Вазы выполнены из целого куска бивня или клыка моржа с применением сверла и тонких напильников-«втиральников».

С 1930 годов существует косторезная школа в с. Ломоносово. Возрождение традиций осуществлялось на основе тщательного изучения всей истории развития этого искусства. На выставке представлены работы холмогорских мастеров – выпускников косторезной школы и выдающего мастера, работы которого находятся в собрании Русского музея, – Владимира Хабарова.

Экспозицию выставки дополняют работы косторезов из Тюмени и Нарьян-Мара. Произведения из рога оленя, лося, цевка выполнены мастерами из Мурманска, Кировска и села Ловозеро.

Выставка будет работать до 29 апреля.