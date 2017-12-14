Куриные яйца растут в цене

Как сообщает Мурманскстат, с 4 по 11 декабря текущего года возросли цены на куриные яйца (на 2,7%), свежую белокочанную капусту (на 2,5), морковь (на 1,4), пшено (на 0,7), яблоки (на 0,5), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,4%).

Средние цены на сахарный песок, гречневую крупу-ядрицу снизились (соответственно на 0,5% и на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.