Куриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку

Как сообщает Мурманскстат, с 26 сентября по 2 октября текущего года в Мурманской области зафиксировано снижение цен на репчатый лук (на 4,7%), яблоки (на 4,2), свежую белокочанную капусту (на 3,5), морковь (на 2,3%).

Увеличение цен отмечено на куриные яйца (на 5,2%), неразделанную мороженую рыбу (на 1,2), картофель (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.