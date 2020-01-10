Курс доллара и евро продолжает снижаться

Стоимость нефти снижается сегодня утром в свете ослабления напряженности между США и Ираном, свидетельствуют данные бирж.

Нефть дешевеет четвертый день подряд на фоне некоторой разрядки напряженности между США и Ираном. Кризис между странами обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций.

Аналитики «Eurasia Group», которых цитирует «Рейтер», полагают, что США и Иран, «похоже, стремятся к деэскалации», чтобы минимизировать риск войны в ближневосточном регионе и серьёзных перебоев с поставками нефти.

Дополнительным фактором давления на нефтяные котировки на этой неделе стал рост запасов сырья в США, тогда как аналитики, напротив, ожидали снижения.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль незначительно растёт к бивалютной корзине в ожидании заключения торговой сделки между США и Китаем и на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 61,1997 рубля. По отношению к последней сделке 9 января доллар подешевел на 8,38 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 3,43 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 4,15 копейки и составил 67,9910 рубля. К официальному курсу евро понизился на 6,45 копейки.