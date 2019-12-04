Курс доллара и евро вырос на 5 копеек

Центральный банк России с 5 декабря установил официальный курс доллара в размере 64,1948 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,1086 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 4,78 копейки.