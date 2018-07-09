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Мурманская область. Арктика09.07.18 10:32

Курс доллара начал неделю с понижения

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, несмотря на рост буровой активности в США, на ожиданиях нарушений в графике поставок этого сырья из Ливии и Канады, свидетельствуют данные торгов. «Сбои в поставках из Ливии и Канады могут в ближайшем будущем оказывать давление на цены», — считают аналитики «ANZ», чьё мнение приводит агентство «Рейтер».

В прошлый понедельник Национальная ливийская компания NOC объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. NOC также предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.

Также ранее стало известно, что канадское предприятие «Syncrude», которое производило (путем очистки от грунта, песка и воды) до 360 тысяч баррелей нефти в сутки, из-за аварии будет закрыто на ремонт по меньшей мере до конца июля.

При этом незначительное давление на котировки оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes, a GE Company», обнародованные в пятницу. За неделю, завершившуюся 6 июля, общее число нефтяных буровых установок в США выросло на пять штук, или на 0,6% — до 863 единиц.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,8939 рубля. По отношению к последней сделке 6 июля доллар подешевел на 7,86 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 22,77 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии просел на 0,79 копейки и составил 73,9921 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 8,93 копейки.

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