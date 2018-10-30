Курс доллара опустился на 4 копейки, евро - на 25

Центральный банк России с 31 октября установил официальный курс доллара в размере 65,7742 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 4 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,7918 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 25 копеек.