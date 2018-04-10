Курс доллара подлетел почти на 3,8 рубля, евро – почти на 4,97 рубля

Центральный банк России с 11 апреля установил официальный курс доллара в размере 62,3699 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подлетел на 379,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,8522 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подпрыгнул на 496,75 копейки.