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Мурманская область. Арктика10.04.18 13:55

Курс доллара подлетел почти на 3,8 рубля, евро – почти на 4,97 рубля

Центральный банк России с 11 апреля  установил официальный курс доллара в размере 62,3699 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подлетел  на 379,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,8522 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подпрыгнул  на 496,75 копейки.

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