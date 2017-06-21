Курс доллара подпрыгнул на 1,42 рубля, евро - почти на 1,48 рубля

Центральный банк России с 22 июня установил официальный курс доллара в размере 60,0000 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 142,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 66,7980 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 147,70 копейки.