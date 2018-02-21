Курс доллара подрос на 13 копеек, а евро снизился на 8 копеек

Центральный банк России с 22 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,6537 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,8087 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 8,41 копейки.