Курс доллара подрос на 18 копеек, евро – почти на 12 копеек

Центральный банк России с 6 июля установил официальный курс доллара в размере 63,5841 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 18,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,6593 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 11,73 копейки.